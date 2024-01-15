Допущенный к государственной тайне житель Коврова сбежал от мобилизации за границу

На ковровчанина, имевшего доступ к совершенно секретным сведениям, возбуждено уголовное дело.26-летний житель Коврова, имевший по работе допуск к государственной тайне, незаконно выехал из страны в сентябре 2022 года, видимо, избегая мобилизации.