РФС пожизненно дисквалифицировал Мерзлюка и Симбаева за договорной матч 2024 года

Российские игроки «Коломны» Никита Мерзляк и Кадыргали Симбаев получили пожизненный запрет на любую связанную с футболом деятельность за организацию договорного матча с клубом «Амкал» 1 августа 2024 года.
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