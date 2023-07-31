Закон и Порядок

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Почему противник идет на все, зная, что выиграем мы?

Почему противник идет на все, зная, что выиграем мы?

В чем цель этого провального пути, которому мы не перестаем удивляться? Почему каждый раз они достают из своих закромов последнее, получают один и тот же результат, знают, что этот же результат будет в конце, и все равно, вопреки всему, продолжают,а не заканчивают? Ведь закончить все сейчас и с меньшими потерями кажется гораздо разумнее, нежели закончить потом, но будучи уже высосанными до конца! Этот вопрос, не знаю, как вас, а меня волнует постоянно.

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Комментарии
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Леонид Руси
У нас не было авианосцев... это раз. Распилить авианосец невозможно... это два. А лозунг советских клопов... Народ и партию едим мы!
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18 час.
Слава Двоякин
Это не так. И в высшие эшелоны власть пробрались мерзоты. Разного рода Чубайсы плодились, размножались и работали... Борис Николаевич в пьяном угаре под улюлюканья пропивал и продавал Русь-матушку. Грустно и обидно...
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14 час.
PRoMeThEuS
Автору советую чуть глубже в материал вникать, раз уж он такие вопросы в заголовок выносит. То что сейчас происходит на окраине идёт чётко по плану пентагона/бзежинского-сороса/госдепа, который был создан уже несколько десятков лет назад и со временем опубликован! Тут гадать не нужно, там все по полочкам расписано и главное это не давать России поднимать голову в экономике, политике, индустрииях, инновациях и тд и тп, именно с помощью затяжного конфликта с Украиной! Пиндосы играют в долгую, уверен у них уже все продумано на след 20лет! Польша следующее мясо, Молдавия и трибалты, позже и Казахстан с киргизией в топку полетят, а в конце концов они всю Европу подведут под тотальную ненависть к России и она пойдёт отбивать у нас ту сладкую жизнь, которую забрал у них тиран Путин начав сво! И поверьте незря все эти вшивые дипломаты и презики и в США и в ЕС, нисколько не сомневаются и словно точно знают, что конфликт в Украине будет долгим, затяжным, а они будут продолжать набивать карманы, заодно обнуляя Европу.
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9 час.

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