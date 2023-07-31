Почему противник идет на все, зная, что выиграем мы?

PRoMeThEuS

Автору советую чуть глубже в материал вникать, раз уж он такие вопросы в заголовок выносит. То что сейчас происходит на окраине идёт чётко по плану пентагона/бзежинского-сороса/госдепа, который был создан уже несколько десятков лет назад и со временем опубликован! Тут гадать не нужно, там все по полочкам расписано и главное это не давать России поднимать голову в экономике, политике, индустрииях, инновациях и тд и тп, именно с помощью затяжного конфликта с Украиной! Пиндосы играют в долгую, уверен у них уже все продумано на след 20лет! Польша следующее мясо, Молдавия и трибалты, позже и Казахстан с киргизией в топку полетят, а в конце концов они всю Европу подведут под тотальную ненависть к России и она пойдёт отбивать у нас ту сладкую жизнь, которую забрал у них тиран Путин начав сво! И поверьте незря все эти вшивые дипломаты и презики и в США и в ЕС, нисколько не сомневаются и словно точно знают, что конфликт в Украине будет долгим, затяжным, а они будут продолжать набивать карманы, заодно обнуляя Европу.