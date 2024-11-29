Как проходила реставрация мемориала «Зайсан» в Монголии

Подробности на московской выставке «ПРОреставрация» рассказал зампред правительства Ленинградской области Владимир Цой Зампред правительства Ленинградской области, глава Комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой на московской выставке «ПРОреставрация» рассказал о том, как проходило восстановление мемориала «Зайсан» в Монголии.