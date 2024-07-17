Гендиректор Ecogarden Жуков: в этом году у владельцев загородных домов популярен малоуходный сад

В этом году в средней полосе России снова востребован малоуходный сад. Владельцы дачных участков формируют его из многолетних и вечнозеленых растений, сообщил генеральный директор Ecogarden Захар Жуков сайту MK.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии