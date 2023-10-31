Нетаньяху: Израиль не пойдет на прекращение огня

Израиль не согласится на прекращение огня, так как это решение будет означать поражение в борьбе с радикальным палестинским движением ХАМАС, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в колонке для The Wall Street Journal.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии