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Хр..н вам, а не гибель России! Спящие проснулись, атака на Путина - 3

Хр..н вам, а не гибель России! Спящие проснулись, атака на Путина - 3

Это моя старая, несколько дополненная и изменённая статья. Не думал что придётся опять её ставить, но сейчас Путина обвиняют даже в том что в 90 х годах XX века Россия потеряла 10 миллионов человек населения.

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