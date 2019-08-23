Хр..н вам, а не гибель России! Спящие проснулись, атака на Путина - 3

Это моя старая, несколько дополненная и изменённая статья. Не думал что придётся опять её ставить, но сейчас Путина обвиняют даже в том что в 90 х годах XX века Россия потеряла 10 миллионов человек населения.
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