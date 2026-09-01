Фельдшера, которую избили лопатой в Москве, подключили к аппарату ИВЛ

Обстановка около церкви святых Жен-Мироносиц в Марьино, где мужчина с лопатой набросился на прихожан и прибывших медиков, 1 сентября 2026 года © ТАСС В Москве психически нездоровый мужчина набросился на людей у церкви святых Жен-Мироносиц.
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