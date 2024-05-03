Международный день пожарных отмечают 4 мая 2024 года Виктория ХаржевскаяКаждый год, в четвертый майский день, отмечается Международный день пожарных – день, посвященный тем, кто смело и отважно охраняет жизни, имущество, животных и экосистему от опасного огня.