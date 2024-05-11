На Западе забили тревогу из-за прорыва России под Харьковом: Цель Москвы разгадали?

Александр Макеев

Российские СМИ не рекламируют, не афишируют мощное успешное наступление Российской армии в Харьковской области. И правильно делают. Чтобы враги не понимали, что успех ВС РФ это случайность, или заранее тщательно спланированное военное действие. И каковы пределы этого наступление? Где намечена граница, которую Россия желает достичь, куда отодвинутся дальнобойные ударные системы нацистов? И вообще, будет ли остановка наступления?