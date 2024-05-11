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На Западе забили тревогу из-за прорыва России под Харьковом: Цель Москвы разгадали?

На Западе забили тревогу из-за прорыва России под Харьковом: Цель Москвы разгадали?

Прорыв ВС России в Харьковской области стал одним из крупнейших наступлений. Об этом сообщают западные СМИ, пытаясь разгадать цель Москвы.

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Комментарии
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Александр Макеев
Российские СМИ не рекламируют, не афишируют мощное успешное наступление Российской армии в Харьковской области. И правильно делают. Чтобы враги не понимали, что успех ВС РФ это случайность, или заранее тщательно спланированное военное действие. И каковы пределы этого наступление? Где намечена граница, которую Россия желает достичь, куда отодвинутся дальнобойные ударные системы нацистов? И вообще, будет ли остановка наступления?
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