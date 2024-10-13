От него в Европе уже отказались, а у нас считают национальным растением: овощ, который убивает почки Ольга БезродняяРевень, традиционная культура в России, из которой готовят множество блюд, все чаще вызывает споры.
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