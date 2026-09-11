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Аргументы и Факты

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Гастроэнтеролог Бережная предупредила об опасности сна на пустой желудок

Гастроэнтеролог Бережная предупредила об опасности сна на пустой желудок

Ложиться спать на пустой желудок нежелательно, поскольку длительные перерывы в еде могут негативно влиять на работу желудочно-кишечного тракта, рассказала в беседе с Пятым каналом гастроэнтеролог Ирина Бережная.

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