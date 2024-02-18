Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • star
    может съездишь на усраину и покажешь,как под СБУ работать?Снова, как и в ВО...
  • Багаев Андрей
    не в статье не в комментариях нет ответа на вопрос(((Кто будет кормить...
  • Виктор Шилин
    Лучше поздно ,хорошо ч, что просыпаются. Меньше лагерей строить придется.Снова, как и в ВО...

Кто будет кормить инвалидов укрорейха?

Кто будет кормить инвалидов укрорейха?

Вчера вечером на АШ был опубликован чрезвычайно актуальный пост-вопрос: Будут ли налогоплательщики России кормить небратьев - инвалидов войны? Текст небольшой, поэтому его можно процитировать полностью: «Давно крутится в голове мысль.

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Комментарии
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W
Walery
Кормить их обязан сам Зеленский - у него много кровавых миллиардов И вообще всех укров разослать по странам НАТО - это их &quot;продукция&quot;.
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3 час.
НС
Николай Сатин
Депортировать, однозначно!
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1 час.
Багаев Андрей
не в статье не в комментариях нет ответа на вопрос(((
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1 час.

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