Вчера вечером на АШ был опубликован чрезвычайно актуальный пост-вопрос: Будут ли налогоплательщики России кормить небратьев - инвалидов войны? Текст небольшой, поэтому его можно процитировать полностью: «Давно крутится в голове мысль.
Кто будет кормить инвалидов укрорейха?
Комментарии
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W
Walery
Кормить их обязан сам Зеленский - у него много кровавых миллиардов И вообще всех укров разослать по странам НАТО - это их "продукция".
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3 час.
НС
Николай Сатин
Депортировать, однозначно!
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1 час.
Багаев Андрей
не в статье не в комментариях нет ответа на вопрос(((
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1 час.
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