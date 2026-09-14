Zero Hedge
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Zero Hedge

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Here's What's Happening Inside Convenience Stores As Gas And Diesel Spike

Here's What's Happening Inside Convenience Stores As Gas And Diesel Spike

Here's What's Happening Inside Convenience Stores As Gas And Diesel Spike We continue to track convenience store trends as an indicator of working-class sentiment, building on our coverage of the spending pullback that emerged early in the US-Iran conflict.

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