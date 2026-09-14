Here's What's Happening Inside Convenience Stores As Gas And Diesel Spike We continue to track convenience store trends as an indicator of working-class sentiment, building on our coverage of the spending pullback that emerged early in the US-Iran conflict.
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