Роберт Барнс: Китай мирит врагов, пока США плодят сирот

Почему Трамп загнан в ловушку на Ближнем Востоке и при чём здесь права человека? Как цены на дизель и бензин в США связаны с социальными правами? Как Китай становится посредником, пока США теряют влияние? И почему на Украине продолжается война, пока Вашингтон распыляет силы? Роберт Барнс — американский юрист и политический обозреватель — ответил на вопро.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ВВ Макрон объявил во...
- Макрон объявил во...
- Захарова удивилас...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым