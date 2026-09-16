Поче­му Трамп загнан в ловуш­ку на Ближ­нем Восто­ке и при чём здесь пра­ва чело­ве­ка? Как цены на дизель и бен­зин в США свя­за­ны с соци­аль­ны­ми пра­ва­ми? Как Китай ста­но­вит­ся посред­ни­ком, пока США теря­ют вли­я­ние? И поче­му на Укра­ине про­дол­жа­ет­ся вой­на, пока Вашинг­тон рас­пы­ля­ет силы? Роберт Барнс — аме­ри­кан­ский юрист и поли­ти­че­ский обо­зре­ва­тель — отве­тил на вопро.