20 портретов, от которых не отвести глаз

Создать хороший портрет — одна из самых трудных задач для любого фотографа. Для того чтобы сделать действительно естественный и запоминающийся снимок, фотографу нужно заглянуть в душу модели и понять ее внутренний мир.
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