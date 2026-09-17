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Царьград

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Экспорт кормов для животных из Сибири вырос до 494,5 млн рублей

Экспорт кормов для животных из Сибири вырос до 494,5 млн рублей

Экспорт кормов для домашних животных из Сибири за отчетный период достиг 494,5 млн рублей в денежном выражении.

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