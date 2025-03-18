Рогов предложил ввести миротворцев в европейские страны вместо Украины

Миротворцев вместо Украины нужно ввести во Францию и Великобританию, которые и предлагают направить военный контингент на украинскую территорию, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
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