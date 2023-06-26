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«Об этом пользователи Telegram просили годами», — Павел Дуров анонсировал «сторис» в Telegram

«Об этом пользователи Telegram просили годами», — Павел Дуров анонсировал «сторис» в Telegram

В мессенджере Telegram появятся «сторис», об этом сообщил Павел Дуров. «В течение многих лет наши пользователи просили нас внедрить Stories в Telegram.

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