Это и правда ВНЕЗАПНО. Ученые полагают, что свет вообще не движется.

Свет от Солнца добирается до Земли за 8 минут 20 секунд. Это время можно проверить секундомером. А теперь странная часть: для самого света эти восемь минут равны нулю.
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