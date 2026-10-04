Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Это и правда ВНЕЗАПНО. Ученые полагают, что свет вообще не движется.

Это и правда ВНЕЗАПНО. Ученые полагают, что свет вообще не движется.

Свет от Солнца добирается до Земли за 8 минут 20 секунд. Это время можно проверить секундомером. А теперь странная часть: для самого света эти восемь минут равны нулю.

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