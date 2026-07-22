"Дом продолжит гореть": в Киеве признали горькую правду о Драпатом

Назначение генерал-майора Михаила Драпатого новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины не способно изменить ход вооруженного конфликта, заявила бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.
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