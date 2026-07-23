Колючая симфония: кактусы Венесуэлы

В естественной среде обитания кактусы поражают своей уникальной эстетикой. Южная Америка, признанная родиной этих растений, является домом для множества видов колючей флоры, которые классифицируются всего по четырем группам.
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