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Колючая симфония: кактусы Венесуэлы

Колючая симфония: кактусы Венесуэлы

В естественной среде обитания кактусы поражают своей уникальной эстетикой. Южная Америка, признанная родиной этих растений, является домом для множества видов колючей флоры, которые классифицируются всего по четырем группам.

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