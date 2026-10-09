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Царьград

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TWZ сообщает: Abraham Lincoln уничтожил 103 дрона и 34 корабля

TWZ сообщает: Abraham Lincoln уничтожил 103 дрона и 34 корабля

Авианосец Abraham Lincoln вернулся в США с отметками об уничтожении 103 беспилотников и 34 кораблей. Портал TWZ сообщает, что расхождения в цифрах могут быть связаны с действиями эскортных кораблей.

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