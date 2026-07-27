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Учёный Сергеев: последние модели КТ и МРТ могут выявить рак до первых симптомов

Учёный Сергеев: последние модели КТ и МРТ могут выявить рак до первых симптомов

Современные томографы способны различать новообразования размером от пяти миллиметров задолго до появления симптомов, однако главная проблема ранней диагностики кроется вовсе не в разрешающей способности техники.

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