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Царьград

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Гомельчане продали арендованные в РФ авто и получили сроки

Гомельчане продали арендованные в РФ авто и получили сроки

Суд Центрального района Гомеля приговорил двух местных жителей к лишению свободы за продажу арендованных в России автомобилей Skoda и Toyota, общий ущерб от действий которых превысил 59 тыс.

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