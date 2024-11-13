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Петербургский дневник

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За два месяца 9 муниципальных депутатов Петербурга покинули свои должности

За два месяца 9 муниципальных депутатов Петербурга покинули свои должности

Чаще всего причиной послужил переход на другую работу За два месяца работы свои полномочия досрочно сложили муниципальные депутаты нового созыва из девяти Муниципальных советов Муниципальных образований Санкт-Петербурга.

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