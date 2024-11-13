За два месяца 9 муниципальных депутатов Петербурга покинули свои должности

Чаще всего причиной послужил переход на другую работу За два месяца работы свои полномочия досрочно сложили муниципальные депутаты нового созыва из девяти Муниципальных советов Муниципальных образований Санкт-Петербурга.
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