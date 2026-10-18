Утро двенадцатого июня тысяча девятьсот шестьдесят второго года на федеральном острове-тюрьме Алькатрас началось ровно в семь часов пятнадцать минут — с оглушительного, продирающего до костей звона электрического гонга, который возвестил побудку в главном тюремном корпусе.
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