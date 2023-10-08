Учительница из Колпино набрала кредитов, заложила квартиру и отдала почти 5 млн мошенникам

ДЗ

Денис Замилов

Да ладно телевизор буратину то всяко смотрела просто не знала что Лиса алиса и кот базилио живы вот и закопала свои пять сольдо на поле чудес, да видно полить забыла, в погоне за халявой, а ведь и золотая рыбка предупреждала что халява зло и даже балда об этом говорил. И мошенника конечно в тюрьму но и идиотов мечтающих о халяве нужно учить