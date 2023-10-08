78.ru
Новости Экономика Общество Происшествия Культура СпортВласть
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

78.ru

520 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Нина Дунаева
    И такие тупицы учат наших детей🤦Учительница из Ко...
  • Александр Зау
    Это хорошее и правильное решение. Вам, что лишь бы очернить государство! Вы, что нибудь в этом соображаете?Минобороны предло...
  • ЧилиИвано
    Уже видно как действуют в кремле со слов Лаврова - война, значит война!  Отправили идиота, сжегшего Коран в мусульма...«Война Судного дн...

Учительница из Колпино набрала кредитов, заложила квартиру и отдала почти 5 млн мошенникам

Женщина хотела заработать на инвестициях. В Колпино учительница «проинвестировала» мошенников почти на 5 млн рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
В
Владимир
Учительница не смотрит телевизор? Не читает новости? Сколько пишут сколько говорят и всё равно несут деньги мошейникам.
Ответить
13 час.
ДЗ
Денис Замилов
Да ладно телевизор буратину то всяко смотрела просто не знала что Лиса алиса и кот базилио живы вот и закопала свои пять сольдо на поле чудес, да видно полить забыла, в погоне за халявой, а ведь и золотая рыбка предупреждала что халява зло и даже балда об этом говорил. И мошенника конечно в тюрьму но и идиотов мечтающих о халяве нужно учить
Ответить
12 час.
НД
Нина Дунаева
И такие тупицы учат наших детей🤦
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх