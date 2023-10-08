Женщина хотела заработать на инвестициях. В Колпино учительница «проинвестировала» мошенников почти на 5 млн рублей.
Учительница из Колпино набрала кредитов, заложила квартиру и отдала почти 5 млн мошенникам
Комментарии
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В
Владимир
Учительница не смотрит телевизор? Не читает новости? Сколько пишут сколько говорят и всё равно несут деньги мошейникам.
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13 час.
ДЗ
Денис Замилов
Да ладно телевизор буратину то всяко смотрела просто не знала что Лиса алиса и кот базилио живы вот и закопала свои пять сольдо на поле чудес, да видно полить забыла, в погоне за халявой, а ведь и золотая рыбка предупреждала что халява зло и даже балда об этом говорил. И мошенника конечно в тюрьму но и идиотов мечтающих о халяве нужно учить
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12 час.
НД
Нина Дунаева
И такие тупицы учат наших детей🤦
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5 час.
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