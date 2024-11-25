Your Finnish Friends: шестой финский наемник ликвидирован на Украине

Финский наемник с позывным «Сипа» ликвидирован на территории Украины. Подробности озвучили представители организации финских участников боевых действий на Украине (Your Finnish Friends) на своей странице в социальной сети X* (бывшая Twitter).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии