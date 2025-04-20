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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мэджик Джонсон: «Лейкерс» играли так, будто это был матч регулярного чемпионата»

«Сегодня мы увидели одну из худших игр «Лейкерс» в этом сезоне. Они выглядели вялыми, у них не было энергии, и они играли так, будто это был матч регулярного чемпионата», – написал Джонсон.

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