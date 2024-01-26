Губернаторы 25 штатов обвинили Байдена в нежелании защищать южную границу США

Губернаторы-республиканцы от 25 штатов выступили в поддержку губернатора Техаса Грега Эбботта и конституционного права Техаса на самооборону, обвинив президента США Джо Байдена в нежелании защищать американские границы от нелегальных иммигрантов.
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