Акция проводится с 2018 года и продолжает объединять тысячи людей, готовых творить добрые дела 5 декабря на форуме #МЫВМЕСТЕ президент России Владимир Путин открыл всероссийскую акцию "Елка желаний", организованную "Движением Первых" при поддержке "Росмолодежь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии