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Новости Китая - всё о бизнесе КНР

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Уездные рынки Китая становятся главным драйвером потребительского роста

Уездные рынки Китая становятся главным драйвером потребительского роста

Обширные уездные рынки Китая стремительно эволюционируют, переставая быть просто более дешевой периферией мегаполисов и превращаясь во все более важный источник внутреннего потребительского роста, показывают данные и оценки отраслевых экспертов.

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