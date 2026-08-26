Уездные рынки Китая становятся главным драйвером потребительского роста

Обширные уездные рынки Китая стремительно эволюционируют, переставая быть просто более дешевой периферией мегаполисов и превращаясь во все более важный источник внутреннего потребительского роста, показывают данные и оценки отраслевых экспертов.
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