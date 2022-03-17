Закон и Порядок

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России придётся решать проблему террористического нацистского подполья на Украине

России придётся решать проблему террористического нацистского подполья на Украине

Сегодня, когда военная операция по денацификации и демилитаризации Украины, судя по всему, еще достаточно далека от своего завершения, сложно строить какие-либо прогнозы относительно будущего освобожденных территорий – за исключением разве что самых глобальных.

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