России придётся решать проблему террористического нацистского подполья на Украине

Сегодня, когда военная операция по денацификации и демилитаризации Украины, судя по всему, еще достаточно далека от своего завершения, сложно строить какие-либо прогнозы относительно будущего освобожденных территорий – за исключением разве что самых глобальных.
Популярные статьи
- Доплевались в Россию! Будут работать в Бангладеш! Музыканты, грубо высказывавшиеся о России, лишились контрактов
- Французский наёмник не сдержал слёз после российского удара по Яворовскому полигону
- Ваня Ургант, осудивший свою страну и исчезнувший после этого, вдруг объявился и полагает, что его надо "понять и простить"
Свежие комментарии