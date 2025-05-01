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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Gearbox провела специальный показ Borderlands 4 на State of Play и рассказала подробности

Gearbox провела специальный показ Borderlands 4 на State of Play и рассказала подробности

Gearbox провела специальный показ Borderlands 4 на State of Play и рассказала подробностиИздатель 2K и разработчик Gearbox Software показали подробный обзор игрового процесса Borderlands 4 в рамках трансляции PlayStation State of Play.

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