Gearbox провела специальный показ Borderlands 4 на State of Play и рассказала подробности

Gearbox провела специальный показ Borderlands 4 на State of Play и рассказала подробностиИздатель 2K и разработчик Gearbox Software показали подробный обзор игрового процесса Borderlands 4 в рамках трансляции PlayStation State of Play.
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