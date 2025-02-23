Команда из Ямальского района выиграла соревнования на Кубок губернатора в Надыме

В Надыме завершились XXIX Открытые традиционные соревнования оленеводов на Кубок губернатора ЯНАО. Победителем состязаний стала команда из Ямальского района, сообщили в telegram-канале администрации Надымского района.
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