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Пятый канал

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Копия Арнтгольц: Марк Богатырев вышел в свет с таинственной незнакомкой

Копия Арнтгольц: Марк Богатырев вышел в свет с таинственной незнакомкой

Звезда сериала «Кухня» актер Марк Богатырев появился на кинофестивале «Короче» в Калининграде в компании таинственной незнакомки, похожей на его бывшую жену актрису Татьяну Арнтгольц.

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