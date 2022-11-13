Business FM

65 957 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • галина
    Мы хоть что нибудт можем производить? Великую страну уничтожили и ничего  не сделали, чтобы ее восстановить. Обидно и...В России сократил...
  • Леонид Ла Рошель
    Точно не знаю, кто решил, что китайский автопром должен стоить как европейский - сами китайцы или наши дилеры, но есл...Дилерам стало нев...
  • виктор комягин
    Ой как жалко....Какой голос...Утрата невосполнимая...Очень любил Назарет...особенно ранние концерты...😢😥💔🙏🙏🙏Умер основатель г...

РФ взяла под контроль поселок Майорск на донецком направлении

РФ взяла под контроль поселок Майорск на донецком направлении

Здесь расположена насосная станция и шлюзы на дамбе, которые могут обеспечить водой Донецк и Горловку, правда, по некоторым данным, станция разрушенаРоссийские войска взяли под контроль поселок Майорск на донецком направлении, заявили в Минобороны.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх