РФ взяла под контроль поселок Майорск на донецком направлении

Здесь расположена насосная станция и шлюзы на дамбе, которые могут обеспечить водой Донецк и Горловку, правда, по некоторым данным, станция разрушенаРоссийские войска взяли под контроль поселок Майорск на донецком направлении, заявили в Минобороны.