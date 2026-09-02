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Твой континент

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В День знаний невьянские полицейские провели уроки безопасности для школьников

Первого сентября сотрудники МО МВД России «Невьянский» провели в школах города и района классные часы, посвящённые правовой грамотности и безопасности.

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