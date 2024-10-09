Песков раскрыл, знает ли Путин о квадроберах

Sergey

херней мозги забиваю людям.... эта сейчас самая большая проблема! больше (думе) и ТВ больше не чем заняться чем (бороться) с этим СТРАШНЫМ явлением! эти придурки вырастут и поумнеют..... а вот миллионы (новых граждан) которых завезли будут только размножаться и заявлять о своих правах на ВСЕ!