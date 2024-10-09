Представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости выразил надежду, что президент России Владимир Путин ничего не знает о квадроберах.
Песков раскрыл, знает ли Путин о квадроберах
Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
А о преступлениях мигрантов? Тоже не в курсе?
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16 час.
Sergey
херней мозги забиваю людям.... эта сейчас самая большая проблема! больше (думе) и ТВ больше не чем заняться чем (бороться) с этим СТРАШНЫМ явлением! эти придурки вырастут и поумнеют..... а вот миллионы (новых граждан) которых завезли будут только размножаться и заявлять о своих правах на ВСЕ!
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14 час.
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