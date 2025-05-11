vtop21.ru
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

vtop21.ru

252 подписчика

У мужчины пропал вклад на 5 млн рублей. Банк сказал, что денег и не было! А вот суд взыскал с банка 9 млн рублей

У мужчины пропал вклад на 5 млн рублей. Банк сказал, что денег и не было! А вот суд взыскал с банка 9 млн рублей

﻿﻿Из-за упрямства банка банку пришлось возместить гражданину моральный ущерб. Но еще 4 миллиона — это не проблема.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх