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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер Ежлов о Жилиной: «На следующие старты мы уже будем выходить, надеюсь, с четверным сальховом и тройным акселем»

Тренер академии «Ангелы Плющенко» Андрей Ежлов, сопровождавший фигуристку Веронику Жилину на турнире Kinoshita Group Cup, оценил ее перспективы на соревнованиях.

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