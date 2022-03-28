Юный инспектор движения из Кабардино-Балкарии разработал настольную игру по ПДД «Маленький пешеход»

Юный инспектор движения, ученик 3-го класса средней школы сельского поселения Урвань Урванского района Кабардино-Балкарии Астемир Нагоев презентовал проектную работу, разработанную в рамках школьного конкурса детских проектов по безопасности дорожного движения.
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