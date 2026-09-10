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Цена нефти Urals в августе превысила потолок ЕС на 16%

Цена нефти Urals в августе превысила потолок ЕС на 16%

Цена на российскую нефть Urals в августе выросла на 16% и составила 60,72–69,72 доллара за баррель, значительно превысив установленный ЕС потолок в 44,1 доллара.

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