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«Он такой забавный!»: Жизель Бюндхен впервые рассказала о младшем сыне

«Он такой забавный!»: Жизель Бюндхен впервые рассказала о младшем сыне

Бразильская супермодель Жизель Бюндхен рассказала, как ей даётся многодетное материнство. Она призналась, что сейчас невероятно счастлива.

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