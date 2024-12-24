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Крымское информационное агентство

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В Севастополе уничтожили более 16 тонн сливочного масла

В Севастополе уничтожили более 16 тонн сливочного масла

Фото: Гала АмарандоСотрудники Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора выявили серьезное нарушение на севастопольском предприятии ООО «Рассанта», специализирующемся на производстве сливочного масла.

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