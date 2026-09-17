Олимпийские чемпионы, журналисты и педагоги: чем занимаются родные братья и сёстры звёзд

Общая фамилия и детство под одной крышей вовсе не гарантируют выбор одинаковой профессии. Жизненные маршруты родных людей нередко расходятся кардинальным образом: пока один покоряет музыкальные чарты или собирает кинонаграды, другой штурмует олимпийские пьедесталы, работает в новостных эфирах, посвящает себя преподованию или выбирает философский факультет.