Ташкент запретил узбекам записываться на СВО, а идти в ВСУ – пожалуйста

Игорь Рулькевич

Но вот когда уголовное преследование граждан принявших участие,в СВО РФ (и с самого начала,Крым тоже не признали) ДЕЙСТВУЕТ У ЧЛЕНА СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА БЕЛАРУСЬ - ЭТО НЕ В КАКИЕ ВОРОТА НЕ ЛЕЗЕТ.