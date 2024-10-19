Театр абсурда
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Театр абсурда

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Ташкент запретил узбекам записываться на СВО, а идти в ВСУ – пожалуйста

Ташкент запретил узбекам записываться на СВО, а идти в ВСУ – пожалуйста

Политнавигатор Генконсульство Узбекистана в РФ пригрозило своим гражданам уголовной ответственностью за участие в специальной военной операции на стороне России.

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Комментарии
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Игорь Рулькевич
Но вот когда уголовное преследование граждан принявших участие,в СВО РФ (и с самого начала,Крым тоже не признали) ДЕЙСТВУЕТ У ЧЛЕНА  СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА БЕЛАРУСЬ - ЭТО НЕ В КАКИЕ ВОРОТА НЕ ЛЕЗЕТ.
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ТАМАРА СНЕЖКО
А чего удивляться, сейчас на ответственных постах - гнилое поколение 90-ых, потому и творится сей беспредел!
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radiofree
Что вы хотите,ведь в России правят диаспоры.Вот и весь сказ.
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