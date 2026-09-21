Раскрыты детали экранов юбилейных iPhone 20 Pro и Pro Max

По данным инсайдера, диагональ дисплеев увеличится и станет более заметной. Модель iPhone 20 Pro будет оснащена экраном с диагональю 6,41 дюйма и разрешением 2686×1236 точек, в то время как iPhone 20 Pro Max получит 6,96-дюймовый экран с разрешением 2912×1340 точек.
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