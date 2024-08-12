В Смоленске организация получила крупный штраф за коррупцию

По данному факту проверку проводила прокуратура Ленинского района.Установлено, что в сентябре 2020 года представитель организации, которая ремонтировала компьютерную технику, через посредника предложил сотруднику образовательного учреждения незаконное вознаграждение за оказание содействия в заключении контракта.